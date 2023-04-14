Dolar bugün ne kadar oldu?

Dün ABD'de üretici fiyatları verisi açıklandı. ABD'de üretici fiyatlarında artış hızı yıllık bazda son 25 ayın en düşük seviyesine indi. Mart ayında üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen 4,6 seviyesinden yüzde 2,7'ye geriledi.

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Üretici fiyatlarında artış hızının yavaşlamasıyla birlikte dolar endeksi gerilerken, altın fiyatları yukarı yönlü seyretti.

DOLARDA SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 19.32'nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 19.34 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.29, en yüksek ise 19.36 seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı dakikalarda 21.41 liradan işlem görüyor.