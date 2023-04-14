Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDolar bugün ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 19.32'nin üzerinde başladı.

14.04.2023 - 09:25 |
Dolar bugün ne kadar oldu?

Dün ABD'de üretici fiyatları verisi açıklandı. ABD'de üretici fiyatlarında artış hızı yıllık bazda son 25 ayın en düşük seviyesine indi. Mart ayında üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen 4,6 seviyesinden yüzde 2,7'ye geriledi.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Üretici fiyatlarında artış hızının yavaşlamasıyla birlikte dolar endeksi gerilerken, altın fiyatları yukarı yönlü seyretti.

DOLARDA SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 19.32'nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 19.34 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.29, en yüksek ise 19.36 seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı dakikalarda 21.41 liradan işlem görüyor.

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Şanlıurfa'da, kayıp iş insanının kuyuda cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'da, kayıp iş insanının kuyuda cansız bedeni bulundu

İMECE'nin fırlatılışı rüzgar nedeniyle ertelendi!

İMECE'nin fırlatılışı rüzgar nedeniyle ertelendi!