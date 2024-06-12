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Uzmanpara Dolar ve euro ne kadar oldu?
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Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.35’in üzerinde başladı.

12.06.2024 - 08:10 | | UZMANPARA
Dolar ve euro ne kadar oldu?

Geçen hafta ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin çok üzerinde artış göstermesinin ardından hareketlenen piyasalar bugün Fed faiz kararına odaklanacak. 

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ABD’de iş gücü verilerinin güçlü gelmesi Fed’in faiz indirimini öteleyeceği beklentilerini kuvvetlendirmiş, bu durum doları küresel çapta güçlendirirken altın üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmıştı. 

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GÖZLER FED’DE! 

Bugün saat 21.00’de Fed kritik faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti Fed’in faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutması yönünde. Ekonomistler faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına odaklanacak. Fed, faiz kararıyla birlikte ileriye dönük makroekonomik beklentiler de yayınlanacak. 

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Daha önceki toplantılarda Fed üyeleri bu yıl için 3 faiz indirimi öngörüsünü korumuştu. Bu toplantıda piyasalara verilecek mesajlar hayati önem taşıyor.  

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Kritik gelişme öncesi dolar endeksi 104.576 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.289 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.35’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 32.34 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.29, en yüksek ise 32.39 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.03 lira ile primli seyrediyor. 

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