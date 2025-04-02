Dolar yeni günde ne kadar oldu?

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 37,9417'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 37,9830 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 41,0630'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 primle 49,0440'tan satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 104,3 seviyesinde bulunuyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin süregelen belirsizliklerin etkisiyle varlık fiyatları karışık bir seyir izliyor.

Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında izlediği ekonomi ve ticaret politikaları küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın toplantısında, tarifelerin duyurulmasının ardından hemen yürürlüğe gireceğini ifade ederek, "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek." dedi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin varlık fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydederek, Trump'ın izleyeceği politikalara yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

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Bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktardı.