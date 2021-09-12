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Dolarda son durum

Salı günü ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve cuma günü ABD’den gelen Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) piyasa beklentisinin çok üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte dolar/TL haftayı kazançla tamamladı.

12.09.2021 - 09:26 | | UZMANPARA
Dolarda son durum

Haftaya 8.32 lira seviyesinden başlayan dolar/TL genel itibarıyla dalgalı bir seyir izledi. Salı günü ABD tahvil faizlerinin 1.33’ten 1.38 seviyesine yükselerek 17 Temmuz tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasıyla birlikte dolar/TL, çarşamba günü 8.49 lira seviyesine kadar yükseldi. Cuma günü ise ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle dolar/TL haftayı primli tamamladı.

Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen tarım dışı istihdam verilerinin 235 bin artış kaydetmesi ve piyasa beklentisi olan 750 bin artışın çok altında gerçekleşmesiyle birlikte piyasalarda risk iştahı azalmıştı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım programının azaltılmasında yönü belirleyecek olan istihdam verileri ekonomik açıdan hayati önem taşıyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın istihdam hedeflemesi konusundaki kararlı duruşu Fed’in para politikasında yönü belirleyecek en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI 18 AYIN DİBİNDE

Öte yandan bu hafta ABD’den gelen haftalık işsizlik maaşı başvuruları piyasalar tarafından yakından edildi. Buna göre ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 4 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 35 bin azalarak 310 bine düştü. Bu gelişmeyle birlikte ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Pandemi koşulları sebebiyle işsiz kalan ABD vatandaşlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla hayati önem taşıyan istihdam verileriyle birlikte Fed’in atacağı adımlar para ve emtia piyasaları tarafından merakla bekleniyor.

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DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Haftanın ilk işlem gününde 92.1 seviyesinde bulunan dolar endeksi ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan artışın etkisiyle birlikte 92.8 seviyesine kadar yükseliş kaydetti ve haftayı 92.6’dan kapattı.

Bu gelişmelerle birlikte 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi haftayı kazançla kapatmış oldu.

Dolarda son durum

ABD’DE ÜFE REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ

Piyasalar tarafından takip edilen en önemli ekonomik gelişme ise cuma günü ABD’den gelen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri oldu. Buna göre ABD’de ağustos ayında ÜFE yüzde 0.7 oranında artış kaydederken yıllık bazda ise yüzde 8.3 yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte ABD’de ÜFE yıllık bazda Kasım 2010’dan bu yana en yüksek artışı gerçekleştirmiş oldu.

ÜFE’deki yükselişin devam etmesi TÜFE’de belirgin bir geri çekilme ihtimalini zayıflattı ve buna bağlı olarak Fed’in parasal sıkılaşma adımını çok uzatmayacağı görüşü hakim oldu.

Dolarda son durum

DOLAR VE EURO HAFTAYI PRİMLİ KAPATTI

ABD’den gelen enflasyon verilerinin ardından dolar kurunda yükselişler hız kazandı ve dolar/TL cuma günü yüzde 0.46 oranında yükselişle haftayı 8.4695 lira seviyesinden tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ise dolar, Türk Lirası karşısında yüzde 1.9 oranında değer kazandı. Dolar/TL’de haftalık bazda en düşük 8.26 lira, en yüksek ise 8.52 lira seviyeleri görüldü. Euro ise haftayı yüzde 1.4 oranında değer kazancıyla 10.0066 lira seviyesinden tamamladı.

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