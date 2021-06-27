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Dünya Bankası 4 anlaşma imzaladı

Senegal, Dünya Bankası ile 453 milyon dolarlık 4 anlaşma imzaladı.

27.06.2021 - 08:14 | | AA
Dünya Bankası 4 anlaşma imzaladı

Dünya Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Dünya Bankasının Senegal Operasyonları Direktörü Nathan Belete ve Senegal Finans ve Bütçe Bakanı Abdoulaye Daouda Diallo arasında birçok sektörü kapsayan 4 anlaşma imzalandığı kaydedildi.

Anlaşmaların yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, elektriğe erişim, sınır güvenliğini güçlendirme ve toplumun kırılgan kesimindeki ailelere destek alanında imzalandığı belirtildi.

Anlaşmaların toplam değerinin 453 milyon doları bulduğu ve 241 milyon dolarının Kovid-19 ile mücadeleye destek için hibe edildiği vurgulandı.

Son anlaşmalarla, Dünya Bankasının Senegal ile imzaladığı ayrıcalıklı finansman desteği, tek bir mali yılda 898 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

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