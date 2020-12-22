Dünya Bankası Nedir? World Bank'ın Amaçları Ve Görevleri Nelerdir?

Dünya bankası ikinci dünya savaşı sonrası oluşmuş bir kurumdur.



Dünya Bankası Nedir?



Dünya bankası 189 kadar ülkenin üyesi olduğu en büyük kalkınma bankası olarak bilinmektedir. 1945 yılında Uluslararası yeniden yapılandırma ve kalkınma adı altında kurulmuştur. İkinci dünya savaşından sonra ortaya çıkmıştır. Zamanla amaçlarını da geliştirerek Dünya bankası adını almıştır. Dünya bankasının merkezi Washington'da bulunmaktadır.



World Bank'ın Amaçları Nelerdir?



World Bank kuruluş amacı ilk kuruluşundaki isminden de kolayca anlaşılmaktadır. İkinci dünya savaşından sonra zarar gören ülkelerin kalkınması amacıyla kurulmuştur. Savaş sonrası ekonomik açıdan birçok ülke sarsılmış durumdadır. Bu ülkelere destek sağlamak amacıyla kurulmuştur Günümüzde ise gelişmekte olan ülkelere ekonomik açıdan destek sağlamaktadır.



World Bank'ın Görevleri Nelerdir?



World Bank'ın görevlerini kısaca özetlemek gerekirse gelişmekte olan ülkelere ekonomik destek sağlamaktır. Bu destek kredi şeklinde olmaktadır. Ülkelere destek sağlayarak kültürel ve ekonomik açıdan gelişmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Yoksul ve fakirlik oranı yüksek ülkelerde hayat standartlarını yükseltmeye çalışır. Bu ülkelerde genellikle okul, yol, sağlık gibi hizmetlerle ilgili olarak çalışmalar sağlarlar.



Dünya Bankası Grupları



Dünya bankasına ait dört farklı ana grup bulunmaktadır. Bu grupların hepsi birbirinden bağımsız şekilde işlemektedir. Kalkınma birliği, yatırım garantileri, finans ve yatırım anlaşmazlıklarında çözüm merkezi olarak ana başlıklarda işlemektedir. Her biri kendi konusundaki işlemleri, raporlamaları yaparak bağımsız ama bütünlük içinde çalışmaktadır. Bu şekilde yoksul ülkelerin gelişmesini, gelişmekte olanlara da destek olmayı amaçlayan bir kuruluştur.