Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları ertelendi

IMF ve Dünya Bankası'ndan eş zamanlı olarak yapılan açıklamada, yıllık toplantıların 2 yıl art arda Washington DC'deki IMF ve Dünya Bankası merkezlerinde, 3 yılda bir ise üye ülkelerin birinde yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Ekim 2021'de Fas'ın Marakeş kentinde yapılması planlanan Dünya Bankası Grubu-IMF yıllık toplantılarının Kovid-19 salgını nedeniyle 12 ay ertelendiği aktarıldı.