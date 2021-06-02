Dünya Bankası'ndan 'Lübnan' açıklaması

Dünya Bankası Ekim 2019'da patlak veren ve 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla daha da derinleşen ekonomik krize ilişkin "Lübnan batıyor" başlığıyla bir rapor yayımladı.

Raporda, bir buçuk yıldan daha uzun bir süredir Lübnan'ın, ekonomik kriz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve Beyrut Limanı'ndaki patlama gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı belirtilerek, "Lübnan'daki mevcut ekonomik durum, 19. yüzyılın ortalarından bu yana dünyada yaşanan en ağır kriz dönemleri içinde muhtemelen ilk 10, hatta ilk 3'te yer alır." denildi.

Lübnan makamlarının bu zorluklara kamu politikaları düzeyindeki tepkisinin büyük ölçüde yetersiz kaldığı değerlendirmesinde bulunulan raporda, bunun siyasi uzlaşı olmaması ve ekonomik sistemin korunmasından kaynaklandığı aktarıldı.

Tarihi uzun bir iç savaş ve çatışmalarla dolu olan Lübnan'ı şiddet, çatışma ve kırılganlıklara tanık olan ülkeler kapsamında bir ülke olarak tanımlandığı raporda, ülkede toplumsal huzursuzluğun artabileceği uyarısında bulunuldu.

Ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) 2019'da yüzde 6,7, 2020'de yüzde 20,3 daraldığı kaydedilen raporda, ülkede GSYİH 2018'de 55 milyar dolarken, 2020'de 33 milyar dolara gerilediği, kişi başına düşen GSYİH'nin yüzde 40 düştüğü ifade edildi.

Döviz kurundaki çöküşün enflasyonun yükselmesine sebep olduğu belirtilen raporda, ülkede GSYİH'nin 2021'de yüzde 9,5 küçülmesinin beklendiği vurgulandı.

Muhtemelen nüfusun yarısından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığına dikkat çekilen raporda, maaşları Lübnan lirası olarak ödenen işçilerin çoğunluğu, satın alma gücündeki düşüşten muzdarip olduğu kaydedildi.