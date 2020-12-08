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08.12.2020 - 10:36 | | DHA

Dünya Ekonomik Forumu Singapur'da toplanacak

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum - WEF) yıllık toplantısının ocak ayında her zaman olduğu gibi İsviçre'nin Davos kentinde toplanmayacağını açıkladı.

Dünya Ekonomik Forumu Singapur'da toplanacak
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WEF'den yapılan açıklamada, WEF 2021 yıllık toplantısının 13 - 16 Mayıs tarihlerinde Singapur'da yapılacağı belirtildi.

WEF CEO'su Klaus Schwab, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu özel 2021 Yıllık Toplantısı, iş dünyası liderleri, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları için, pandeminin başlangıcından bu yana ilk yüz yüze görüşme platformu olacak" dedi.

Schwab, 2020 yılında ortaya çıkan fay hatlarının onarılması için, özel sektör ve kamu iş birliğine her zamankinden daha çok gereksinim olduğunu da vurguladı.

Açıklamaya göre, Dünya Ekonomik Forumu'nun geleneksel Davos toplantılarının her zaman yapıldığı 25 - 29 Ocak tarihlerinde çevrim içi toplantılar düzenlenecek ve ayrıca WEF Nisan ayı başlarında bir de Küresel Teknoloji Yönetimi Zirvesi düzenleyecek.

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