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Dünyayı sarsan çip krizinde korkutan gelişme

Merkezi New York'taki Malta'da bulunan çok uluslu bir yarı iletken fason üretim ve tasarım şirketi olan GlobalFoundries'in CEO’su çip sıkıntısıyla ilgili açıklama yaptı. CEO Tom Caulfield, "2023′e kadar yarı iletken çip kapasitemiz tükendi." ifadelerini kullandı.

31.10.2021 - 10:18 |
Dünyayı sarsan çip krizinde korkutan gelişme

Yarı iletken üreticisi GlobalFoundries, bu hafta Nasdaq’ta çıkış yaptı. Dev şirketin değeri 25 milyar doları aştı. Ancak küresel bir çip sıkıntısının 2023 veya sonrasında devam edebileceğiyle ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

GlobalFoundries CEO’su Tom Caulfield, CNBC’ye verdiği röportajda ”Önümüzdeki beş ile 10 yılın daha talebin değil arzın peşinde olacağız.” dedi. GlobalFoundries’in müşterileri arasında Qualcomm, MediaTek, NXP Semiconductors ve Qorvo bulunuyor.

Otomotiv şirketleri ve beyaz eşya üreticileri, aylardır yeterli çip elde etmek için mücadele ediyor. Şimdi sorun elektronik üreticilerine ve onların tedarikçilerine de yayılıyor. Örneğin Apple, çip kıtlığı nedeniyle tatil sezonunda 6 milyar dolardan fazla satış kaçıracağını açıkladı. Intel de aynı şekilde açıklamada bulundu.

ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK

GlobalFoundries hissesi, cuma gününü yüzde 5′in üzerinde yükselerek 48.74 dolardan kapatmadan önce 47 dolarlık ilk fiyatının altında perşembe gününü yüzde 1,3 düşüşle kapattı.

Şirket hala yüzde 85′in üzerinde Birleşik Arap Emirlikleri devlet yatırım fonu Mubadala’ya ait. Mubadala, AMD’nin 2008′de GlobalFoundries olan üretim kolunu bırakıp çip tasarımına odaklanmasıyla şirketin kontrolünü ele geçirdi.

Caulfield, Mubadala’nın önümüzdeki yıllarda GlobalFoundries’teki mülkiyet hissesini azaltacağını, ancak üreticiyi desteklemeye devam edeceğini söyledi.

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