CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Düşük enflasyon yeni zorluklar ortaya çıkardı'
30.09.2020 - 11:18 |

'Düşük enflasyon yeni zorluklar ortaya çıkardı'

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, düşük enflasyon ortamının koronavirüs salgınının neden olduğu kriz karşısında enflasyon hedefinin nasıl formüle edileceği konusunda yeni sorular ortaya çıkardığını söyledi.

'Düşük enflasyon yeni zorluklar ortaya çıkardı'
ABONE OL

Piyasa baslı uzun vadeli enflasyon bekleyişleri ölçümlerinin kayda değer şekilde düştüğünü belirten Lagarde, "Hedeflerin başarılması için gerekli olduğu sürece politikaların genişlemeci olmaya devam etmeleri gerekli" diye konuştu.

Lagarde, "Eğer hedeflerimizin insanlar tarafından doğru şekilde anlaşılmasını ve paylaşılmasını sağlayabilir ise para politikası güvenilir olabilir" ifadelerini de kullandı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

29 Eylül reyting sonuçları... Kim birinci oldu?

29 Eylül reyting sonuçları... Kim birinci oldu?

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Çeltik tarlasında nöbet tutan çiftçiye domuzlar saldırdı

Çeltik tarlasında nöbet tutan çiftçiye domuzlar saldırdı

Sıradaki Haber