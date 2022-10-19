'ECB, 2 toplantıda 75'er baz puan faiz artırmalı'

Vasle, 75'er baz puan artırımın Euro Bölgesi'nde faizin ekonomiyi ne büyüten ne de sınırlayan nötr bölgeye gelmesini sağlayacağını belirtirken, ECB bilançosunun küçültülmesi gibi daha fazla adım atılması tartışmasının açılacağını da vurguladı.

"Nötr faiz oranına ulaşıldıktan sonra para politikasını normalleştirme adımı olarak varlık alımları konusunda ne yapılacağını düşünme zamanı gelecek" diye konuşan Vasle, "Bilançoyu küçültmeyi muhtemelen 2023 yılında düşünmemiz gerekli" dedi.

Vasle ayrıca Euro Bölgesi enflasyonunun giderek daha geniş tabanlı hale geldiğini ve gelecekteki verilerin ECB'nin fiyat baskılarını yatıştırmak için nötr seviyenin ne kadar üzerine çıkması gerektiğini belirleyeceğini de ifade etti.