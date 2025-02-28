'ECB, 25 baz puanlık faiz indirimi yapar'

DZ Bank Research'ten Christian Reicherter, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) doğru para politikası rotasına ilişkin tartışmanın önümüzdeki aylarda giderek daha tartışmalı hale geleceğini söyledi.

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Analist, “Merkez bankasının para politikası açıklamasında mevcut para politikası duruşunu kısıtlayıcı olarak nitelemekten kaçınması daha temkinli bir yaklaşımın göstergesi olacaktır” dedi.

DZ Bank Research, gelecek haftaki toplantıda mevduat faizini %2,50'ye getirecek 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor.