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Uzmanpara'ECB, 25 baz puanlık faiz indirimi yapar'
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'ECB, 25 baz puanlık faiz indirimi yapar'

DZ Bank, Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelecek hafta 25 baz puan faiz indirimi bekliyor.

28.02.2025 - 14:08 | | Foreks Haber
'ECB, 25 baz puanlık faiz indirimi yapar'

DZ Bank Research'ten Christian Reicherter, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) doğru para politikası rotasına ilişkin tartışmanın önümüzdeki aylarda giderek daha tartışmalı hale geleceğini söyledi.

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Analist, “Merkez bankasının para politikası açıklamasında mevcut para politikası duruşunu kısıtlayıcı olarak nitelemekten kaçınması daha temkinli bir yaklaşımın göstergesi olacaktır” dedi.

DZ Bank Research, gelecek haftaki toplantıda mevduat faizini %2,50'ye getirecek 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor.

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