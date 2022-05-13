ECB aktif varlık alımını sona erdirecek

Başkan Yardımcısı de Guindos yaptığı açıklamada, "Tahvil alımları temmuz ayında kesinlikle durmalı. Temmuz ayında bir faiz artırımı ise projeksiyonlara bağlı" diye konuştu.

Centeno ise yaptığı açıklamada para politikasının normalleşmesinin "arzu edilen ve gerekli" bir durum olduğunu belirtirken, "ECB aktif alım programını üçüncü çeyreğin ilk haftasında sona erdirmeli ve bundan bir süre sonra faizleri artırmalı" dedi.

Guindos açıklamasında Euro Bölgesi'nde manşet enflasyonun bu yılın ikinci yarısında düşeceğini ancak gıda ve enerji hariç manşet enflasyonun yükselmeye devam edeceğini öngördüklerini de belirtti.

Yılın son çeyreğinde manşet enflasyonun yüzde 4-5 aralığında olacağını tahmin ettiklerini belirten de Guindos, çekirdek enflasyonun da manşet enflasyona yakın olacağını vurguladı.