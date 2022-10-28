ECB anketinde enflasyon beklentileri yükseldi

Ankette 2023 yılı için enflasyon beklentisi ECB'nin kendi projeksiyonundaki yüzde 5,5'in üzerine çıkarak yüzde 5,8 oldu. 2024 yılı için enflasyon tahmini de ECB'nin yüzde 2,3 olan beklentisinin üzerinde yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

ECB yaptığı değerlendirmede "Yukarı yönlü revizyonlar, yüksek petrol dışı enerji fiyatlarının ve gıda fiyatlarının bir kombinasyonunu yansıtıyor" dedi.

Anket, enflasyonun 2027'de yüzde 2,2'ye gerilemesinin beklendiğini de ortaya koydu. 3 ay önceki ankette de 2027 enflasyon beklentisi yüzde 2,2 olmuştu.