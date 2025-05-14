'ECB bir faiz indirimi daha yapabilir'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, ECB'nin yaza kadar bir faiz indirimi daha yapabileceğini söyledi.
14.05.2025 - 10:01 | | Foreks Haber
Villeroy, ABD'nin Başkan Donald Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle enflasyonda bir artış göreceğini ancak Avrupa'nın bundan etkilenmemesi gerektiğini söyledi.
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Villeroy, "Enflasyonun yükseldiğini de görmüyoruz. Trump yönetiminin korumacılığı ABD'de enflasyonun yeniden başlamasına yol açacak, ancak Avrupa'da açmayacak, bu da muhtemelen yaza kadar bir faiz indirimine daha izin verecek" dedi. ECB Yönetim Konseyi 5 Haziran'da toplanacak.