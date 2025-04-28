'ECB bu yıl iki faiz indirimi daha yapabilir'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Gediminas Simkus'a göre ABD gümrük tarifelerinin ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratması ve enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi nedeniyle ECB faiz oranlarını daha da düşürmek zorunda kalabilir.
28.04.2025 - 10:14 | | Foreks Haber
Litvanya Merkez Bankası Başkanı Simkus, geçtiğimiz Haziran ayından bu yana yapılan yedi indirimin ardından, ECB'nin mevduat faizinin hala faaliyeti ne kısıtladığı ne de teşvik ettiği bir aralığın üst ucuna yakın olduğunu söyledi. "Bu durum, belirsizlik ekonomik faaliyeti sınırlandırdıkça ilave gevşeme için alan yaratıyor dedi.
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Simkus, "Mevcut ekonomik bağlamda, orada kalmak için bir neden görmüyorum. Eldeki veriler ışığında, bu yıl iki kesintinin daha geleceğini göz ardı edemem. Ancak daha ileri gitmek için daha fazla olumsuz sürpriz görmemiz gerekir" diye konuştu.
Simkus'a göre ECB'nin Haziran ayında yapacağı bir sonraki tahminler de muhtemelen daha zayıf bir genişleme gösterecek.