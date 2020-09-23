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23.09.2020 - 13:26 |

ECB: Çin ekonomisi hızla toparlanıyor

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) raporunda, Çin’in ekonomik faaliyetlerinde Covid-19 salgınının etkisiyle şubatta durgunluk görülürken, takip eden üç ayda önemli ölçüde artış yaşandığı kaydedildi.

ECB: Çin ekonomisi hızla toparlanıyor
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 Avrupa Merkez Bankası tarafından yayımlanan rapora göre, Çin ekonomisinin hızla toparlanması, esas olarak hükümetin aldığı etkili önlemler ve güçlü iç talepten kaynaklandı.

Raporda, “Çin’in küresel ekonomik büyümedeki rolünün gittikçe güçlenmesiyle birlikte Çin ekonomisinin canlanması, dünya ekonomisinin geleceği için büyük önem taşıyor” ifadesine yer verildi.

Çin’de imalat sektörünün hizmet sektöründen daha çabuk toparlandığına işaret edilen raporda, mayıs ayı itibarıyla imalat ve inşaat sektörlerindeki endüstriyel kapasitenin genel itibarıyla normale döndüğü kaydedildi.

Raporda, hizmet sektörünün turizm, kültür ve spor gibi alanlarındaki faaliyetlerin de henüz salgın öncesindeki seviyeye ulaşmadığı belirtildi. Bunun yanında, rapor mevcut belirsizliklere karşın, Çin’in ekonomik faaliyetlerinin önümüzdeki yıl normalleşmesinin beklendiğini gösterdi.

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