'ECB çok aceleci olmamalı'

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Joachim Nagel, bazı meslektaşlarının son günlerde daha hızlı ve daha derin faiz indirimlerini gündeme getirmesinin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın politika ayarlamalarında çok aceleci olmaması gerektiğini söyledi.

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Nagel, Washington'da katıldığı bir panelde "Çok aceleci olmamalıyız" dedi.

ABD seçimlerinin, yeni enflasyon verilerinin, yeni ekonomik projeksiyonların ve bir dizi başka göstergenin ECB'nin Aralık ayındaki kararına rehberlik edeceğini savunan Nagel, "Yeni verilere dayanarak gerekli olanı yapmalıyız" dedi.