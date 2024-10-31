'ECB daha dikkatli adımlar atmalı'

Frankfurt Ticaret, Sanayi ve Bilim Derneği'nde bir konuşma yapan Nagel, "Aralık ayında ECB Yönetim Konseyi'nin yeni bir tahmini olacak. Bu bize enflasyon konusunda hala doğru yolda olup olmadığımızı gösterecek. Benim tavsiyem temkinli olmak ve acele etmemek yönünde" dedi.

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ECB yarın açıklanacak olan Ekim ayına ilişkin ilk enflasyon tahminini beklerken Nagel, esasen enerji kaynaklı baz etkileri nedeniyle enflasyonun yeniden yükselişe geçmesinin beklendiğini hatırlattı.

Nagel'e göre aylık dalgalanmalara rağmen hedefe yaklaşılmıştı ancak yolculuk henüz bitmedi, “Aylık iniş ve çıkışlara bakarsanız, fiyat istikrarının çok uzakta olmadığını görebilirsiniz, ancak hala yolun son kısmına gitmemiz gerekiyor” dedi.