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Uzmanpara'ECB daha kademeli gevşeme öngörüyor'
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'ECB daha kademeli gevşeme öngörüyor'

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önce düşünülenden daha kademeli bir gevşeme döngüsü öngördüğü tahmin ediliyor.

19.02.2024 - 11:07 | | Foreks Haber
'ECB daha kademeli gevşeme öngörüyor'

Deutsche Bank Research analistleri yayınladıkları araştırma notunda Avrupa Merkez Bankası'nın daha önce düşünülenden daha kademeli bir gevşeme döngüsü öngördüğünü savundu.

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"Dengeli olarak ilk faiz indiriminin haziran yerine nisan ayında olacağına inanmaya devam ediyoruz, ancak son veriler ve yorumlar düşündüğümüzden daha kademeli bir gevşeme döngüsü ile tutarlı" değerlendirmesini yapan Deutsche Bank Research analistleri 2024 yılında 150 baz puan ve 2025 yılında 50 baz puan daha indirim öngörmeye devam ettiklerini, ancak şimdi bu gevşeme döngüsünün 50 baz puanlık indirimlerle başlamak yerine 25 baz puanlık istikrarlı indirimlerden oluşma olasılığını daha yüksek gördüklerini vurguladı.

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