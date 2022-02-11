ECB ekonomik toparlanmayı destekledi

Euro Bölgesi maliye bakanlarının oluşturduğu Eurogroup'un Başkanı Paschal Donohoe, ECB'nin Covid-19 salgını sırasında uyguladığı politikaları övdü ve bu politikaların güçlü bir ekonomik toparlanmaya destek verdiğini söyledi.

Donohoe, "Eğer ECB para politikası yönlendirmesini şu ana kadar yaptığından farklı bir yöne çevirseydi, toparlanmaya etkisi şu anda olduğundan farklı olurdu. ECB'nin attığı adımlar Avrupa Birliği'nde (AB) iki yıl önce inanılmaz görünen bir toparlanmaya yardım etti" diye konuştu.