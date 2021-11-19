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'ECB enflasyona karşı hızlı hareket etmeli'

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, enflasyonun daha uzun süre yüksek kalmaya devam edeceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) enflasyonla "daha hızlı" şekilde mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

19.11.2021 - 15:37 | | AA
'ECB enflasyona karşı hızlı hareket etmeli'

Sewing, Frankfurt'ta düzenlenen bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, Euro Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında küresel ticarette arz-talep dengesinin bozulması ve artan taleple yükselişe geçen enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek enflasyonun hafife alındığını vurgulayan Sewing, ECB’nin enflasyona karşı daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

ECB Başkanı Christine Lagarde’ın aynı konferansta Avrupa'da ekonomik toparlanma ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerinden sonra konuşan Sewing, enflasyonla mücadele konusunda “Merkez bankasının az önce duyduğumuzdan daha erken yanıt vermesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Lagarde, konferansta, enflasyon nedeniyle ECB para politikasının sıkılaştırılmasına yönelik piyasa beklentilerini karşılamayarak, mevcut enflasyona değil orta vadeli verilere baktıklarını dile getirmişti.

Öte yandan, bu hafta açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nin enflasyonu enerji maliyetlerinin artmasının etkisiyle ekimde yüzde 4,1 ile 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da ise eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükselmişti.

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