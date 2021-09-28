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ECB enflasyondaki artışı geçici görüyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Şu anda yeniden açılmayla bağlantılı geçici bir enflasyon süreci görüyoruz." dedi.

28.09.2021 - 17:49 | | AA
ECB enflasyondaki artışı geçici görüyor

Lagarde, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 2021 ECB Merkez Bankacılık Forumu'nun açılışında konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ekonomilerin uçurumdan döndüğünü anımsatan Lagarde, sıra dışı bir durgunluk sonrasında Euro Bölgesi'nin alışılmamış hızda bir toparlanma sürecinden geçtiğini anlattı.

Lagarde, ekonomik döngüde hızlı büyümeyle birlikte gerçekleşen toparlanmanın arz darboğazlarına neden olduğunu belirtti.

Bu durumun ekonomi yeniden açıldıkça enflasyonun hızla yükselmesine neden olduğunu vurgulayan Lagarde, güçlü toparlanmanın enflasyon eğilimlerini desteklediğini anlattı.

Lagarde, "Şu anda yeniden açılmayla bağlantılı geçici bir enflasyon süreci görüyoruz." ifadesini kullandı.

Salgından güvenli biçimde çıkmak ve enflasyonu sürdürülebilir yüzde 2 seviyesine çekmek için uyumlu para politikası izlenmesi gerektiğini ifade eden Lagarde, salgın öncesindeki 10 yılda gelişmiş ülke ekonomilerinde enflasyonun düşük seyrettiğini anımsattı.

Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun ağustos ayında yüzde 3'e ulaştığını hatırlatarak, "bu oranın gelecek aylarda daha da yükselmesini beklediklerini" söyledi.

Enflasyonun yarısı enerji fiyatlarından kaynaklı

Euro Bölgesi'ndeki toplam enflasyonun yarısının enerji fiyatlarından kaynaklandığını belirten Lagarde, bazı sektörlerde arz ve talep arasındaki dengesizliklerin fiyatları yukarı ittiğine işaret etti.

Lagarde, hizmetler sektöründe de enflasyonun yükseldiğini anımsatarak, "Salgın kaynaklı etkiler geçtikten sonra enflasyonun düşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Sadece manşet enflasyondaki gelişmelere tepki vereceklerini anlatan Lagarde, enflasyondaki artışın ekonomi genelinde geniş tabanlı bir hal almadığını söyledi.

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