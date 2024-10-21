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'ECB enflasyonu kontrol altına almada ilerliyor'

Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Robert Holzmann, ECB'nin enflasyonu kontrol altına alma yolunda ilerlediğini söyledi.

21.10.2024 - 09:25 | | Foreks Haber
'ECB enflasyonu kontrol altına almada ilerliyor'

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Robert Holzmann, Avusturya'nın ORF TV kanalına verdiği demeçte, perşembe günü faiz oranlarını düşüren Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına alma yolunda ilerlediğini ancak Aralık toplantısında ne yapacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

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Holzmann, “Avusturya'da ve Avrupa'da enflasyon başlangıçta tahmin ettiğimizden daha düşük gerçekleşti. Avusturya Merkez Bankası Başkanı Holzmann ulusal yayın kuruluşuna verdiği demeçte, bu keskin değişim göz önüne alındığında, perşembe günü iyi bir karar oldu” dedi.

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