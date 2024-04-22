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Uzmanpara 'ECB faiz indirimine Fed'den önce başlayabilir'
Haberler Uzmanpara 'ECB faiz indirimine Fed'den önce başlayabilir'

'ECB faiz indirimine Fed'den önce başlayabilir'

BlackRock makro kredi araştırmaları başkanı Amanda Lynam ve makro kredi araştırmaları stratejisti Dominique Bly, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimlerine ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha erken başlayabileceğini söyledi.

22.04.2024 - 16:13 | | Foreks Haber
'ECB faiz indirimine Fed'den önce başlayabilir'

Analistler, ABD'nin dirençli ekonomik büyümesi ve yapışkan enflasyonunun Fed'in faiz indirimlerine başlamasını ECB'nin başlaması beklenen haziran ayından sonraya erteleyebileceğini ifade etti.

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Analistler, "Fed'in gevşeme döngüsüne 2024'ün ikinci yarısında başlamasını beklerken, bu (nispeten geniş) zaman dilimine ilişkin riskleri artık daha erken bir tarihe kaymış olarak görmüyoruz. Aksine, artık onları daha dengeli olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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