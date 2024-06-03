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Uzmanpara 'ECB faiz indirmek için Fed'i beklememeli'
Haberler Uzmanpara 'ECB faiz indirmek için Fed'i beklememeli'

'ECB faiz indirmek için Fed'i beklememeli'

Berenberg Ekonomisti Holger Schmieding, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi için ABD Merkez Bankası'nı (Fed) beklemesine gerek olmadığını söyledi.

03.06.2024 - 12:11 | | Foreks Haber
'ECB faiz indirmek için Fed'i beklememeli'

Schmieding, “ECB'nin ABD Merkez Bankası'nın oldukça önünde ilerlemesi dikkat çekici olsa da, enflasyon ve büyümedeki fark bize göre bunu fazlasıyla haklı çıkarıyor. Bu yılın başlarında ECB'nin çok fazla faiz indirimine gideceğini fiyatlayan piyasalar, ECB'nin önümüzdeki 12-15 ay içinde parasal dizginleri ne ölçüde gevşeteceğini şimdi biraz hafife alıyor olabilir" dedi.

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Berenberg, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında güncellenen personel projeksiyonlarıyla aynı zamana denk gelen, 2024 yılında 25 baz puanlık üç aylık faiz indirimleri ve bu yıl toplam 75 baz puanlık faiz indirimi görüşüne sadık kalmaya devam ediyor.

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