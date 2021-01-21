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21.01.2021 - 15:49 | | AA

ECB faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi.

ECB faiz kararını açıkladı
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ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için  ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını -yüzde 0,50, marjinal  faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler de iki faiz  oranında değişiklik beklemiyorlardı.

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