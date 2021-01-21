ECB faiz kararını açıkladı

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını -yüzde 0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler de iki faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.