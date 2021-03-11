ECB faiz kararını açıkladı

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını -yüzde 0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler de iki faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.

ECB, 1,85 trilyon euro büyüklüğündeki PEPP ile varlık alımlarını 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar ya da koronavirüs krizi sona erene kadar devam ettireceğini belirtti.

Banka, gelecek çeyrek PEPP çerçevesinde varlık alımlarının yılın ilk ayına göre ciddi şekilde daha yüksek hızla gerçekleşmesini bekliyor. Açıklamada, "Varlık alımları piyasa ve finansman şartlarında bir sıkılaşmayı önleme görüşü çerçevesinde esnek şekilde yapılacak" denildi.

ECB, refinansman operasyonları yoluyla piyasaya yeterli likidite sağlamaya devam edecek.

Bilgi notları:

- Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 0,9, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 1,1 olarak açıklandı.

- ECB'nin SPF anketinde enflasyon tahmini 2021 yılı için yüzde 0,9, 2022 yılı için yüzde 1,3, 2023 yılı için yüzde 1,5 seviyesinde bulunuyor.

- ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı TSI 16.30'da başlayacak.

- ECB'nin 2021 yılı toplantı takvimi:

22.04.2021

10.06.2021

22.07.2021

09.09.2021

28.10.2021