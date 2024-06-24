'ECB faiz konusunda esnek kalmalı'

Schnabel, "Yeni fiyat şoklarının tehdidi altında olabiliriz. Bu nedenle alarm durumundayız ve sabit bir faiz oranı patikası için ön taahhütte bulunmadık, ancak verilere bağlı kalmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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ECB bu ayın başlarında borçlanma maliyetlerini düşürdü ve yetkililer bunun tek indirim olmayacağının sinyalini verirken, faizlerin ne kadar hızlı düşebileceği konusunda fazla yol göstermedi. Yetkililerin çoğu süregelen enflasyon risklerine dikkat çekerek temkinli bir yaklaşımı savundu.

Dezenflasyon sürecinin muhtemelen "biraz inişli çıkışlı" olacağını söyleyen Schnabel, "Biz bunu zorlu son kilometre olarak tanımlıyoruz" dedi.

Schnabel, mal enflasyonu hızla yavaşlarken, hizmetlerden kaynaklanan fiyat baskılarının daha yapışkan olduğunu kanıtladığını söyledi.