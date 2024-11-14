'ECB faiz oranlarını daha da düşürecek'

De Guindos, enflasyonun etkin bir şekilde hedefe yaklaşması ve ECB'nin projeksiyonlarının karşılanması durumunda “Para politikasının eğilimi ve evrimi, Aralık ya da Ocak ayında olanların ötesinde, açıkça buna göre olacaktır” dedi.

Haberin Devamı

Guindos, Euro Bölgesi'nde enflasyonla ilgili son haberlerin “iyi” olduğunu ancak ekonomik verilerin “o kadar da iyi olmadığını” belirterek, "Enflasyon oldukça düştü, çekirdek enflasyonla ilgili tüm göstergeler doğru yönde ilerliyor, ancak şu anda hizmetler konusunda bir belirsizlik unsuru var” ifadelerini kullandı.