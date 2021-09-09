Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaECB faize dokunmadı
HaberlerUzmanpara Haberleri ECB faize dokunmadı

ECB faize dokunmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarının son iki çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu.

09.09.2021 - 15:35 | | AA
ECB faize dokunmadı

ECB'den yapılan açıklamada yönetim konseyinin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin ise yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Piyasada, ECB'nin faiz oranlarında ve PEPP’in toplam büyüklüğünde bir değişiklik beklenmiyordu.

PEPP'in büyüklüğünün gerektiğinde artırılabileceğine yer verilen açıklamada, “finansal şartlar ve enflasyon görünümü üzerinde yapılan ortak değerlendirmede, yönetim konseyi, olumlu finansman şartlarının PEPP çerçevesinde aylık net varlık alımlarının önceki iki çeyreğe göre ılımlı şekilde düşük hızla devam edebileceği sonucuna vardı.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 1 trilyon 850 milyar euroluk PEPP'te net varlık alımlarının en azından Mart 2022'ye kadar ya da "Kovid-19 krizinin sona erdiği" kararı verilene kadar devam edeceğinin altı çizildi.

ECB’nin açıklamasında, bankanın varlık alım programı kapsamındaki net alımların aylık 20 milyar euro seviyesinde devam edeceğine vurgu yapılarak enflasyon hedefine yönelik "Geçiş sürecinde enflasyon oranı hedefi bir miktar aşabilir.” mesajı verildi.

Haluk Levent ve Melek Mosso'nun Kuruçeşme buluşması

Haluk Levent ve Melek Mosso'nun Kuruçeşme buluşması

Son dakika - Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti

Son dakika - Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

4 ilde 'Arap Emrah' operasyonu: 23 şüpheli gözaltında

4 ilde 'Arap Emrah' operasyonu: 23 şüpheli gözaltında

Son dakika! Ankara'da iş merkezinde yangın

Son dakika! Ankara'da iş merkezinde yangın

SPK ve Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında iş birliği devam ediyor

SPK ve Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında iş birliği devam ediyor

Almanya'da sınırdışı uygulaması yeniden yükselişe geçti

Almanya'da sınırdışı uygulaması yeniden yükselişe geçti

TİGEM'in ıslah çalışmaları yerli küçükbaşta verimi artırdı

TİGEM'in ıslah çalışmaları yerli küçükbaşta verimi artırdı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 ilde 'Arap Emrah' operasyonu: 23 şüpheli gözaltında

4 ilde 'Arap Emrah' operasyonu: 23 şüpheli gözaltında

Sıradaki Haber
Faizsiz kredi, kira desteği, hibe...

Faizsiz kredi, kira desteği, hibe...

Sıradaki Haber
65 yaş üstüne tek doz uyarısı

65 yaş üstüne tek doz uyarısı

Sıradaki Haber
Son dakika! Ankara'da iş merkezinde yangın

Son dakika! Ankara'da iş merkezinde yangın

Sıradaki Haber