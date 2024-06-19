'ECB faizi daha da indirebilir'

Centeno, "Faiz oranları döngüsü gelişmeye devam edecek. Enflasyon bize yardımcı olursa oranlar düşecek" dedi.

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"Faizler ideal olarak sıfıra dönmeyecektir" diye konuşan Centeno, "Eğer bu gerçekleşirse çok kötü bir işaret olur. İdeal olan faiz oranlarının da %2'ye yaklaşmasıdır. Bu rakamlar etrafında dalgalanmalarla birlikte, gelecekte Avrupa ve Portekiz ekonomisi için daha fazla istikrar getirecek ekonomik ve mali çerçeve bu olmalıdır" ifadelerini kullandı.