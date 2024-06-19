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Uzmanpara 'ECB faizi daha da indirebilir'
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'ECB faizi daha da indirebilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centeno'ya göre ECB, enflasyon ılımlı seyretmeye devam ettiği sürece faiz oranlarını daha da indirebilir.

19.06.2024 - 15:39 | | Foreks Haber
'ECB faizi daha da indirebilir'

Centeno, "Faiz oranları döngüsü gelişmeye devam edecek. Enflasyon bize yardımcı olursa oranlar düşecek" dedi.

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"Faizler ideal olarak sıfıra dönmeyecektir" diye konuşan Centeno, "Eğer bu gerçekleşirse çok kötü bir işaret olur. İdeal olan faiz oranlarının da %2'ye yaklaşmasıdır. Bu rakamlar etrafında dalgalanmalarla birlikte, gelecekte Avrupa ve Portekiz ekonomisi için daha fazla istikrar getirecek ekonomik ve mali çerçeve bu olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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