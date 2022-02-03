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ECB faizi değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

03.02.2022 - 15:53 |
ECB faizi değiştirmedi

ECB'den yapılan açıklamaya göre refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesine karar verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi.

ECB bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analist tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

Euro Bölgesi'nde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 4,9, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,6 olarak açıklandı.

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