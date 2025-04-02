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'ECB faizi değiştirmemeyi tercih edebilir'

Pantheon Macroeconomics, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) artan ekonomik belirsizlik ortamında bu ayki toplantıda ihtiyatlı davranmayı ve faiz oranlarını değiştirmemeyi tercih edeceğini öngördü.

02.04.2025 - 15:15 |
'ECB faizi değiştirmemeyi tercih edebilir'

Pantheon analistleri Claus Vistesen ve Melanie Debono yatırımcılara yazdıkları notta, bu hafta açıklanan rakamların yıllık manşet Euro Bölgesi enflasyonunun ECB'nin %2 hedefine yaklaşarak azalmaya devam ettiğini ve çekirdek fiyatların da düşüşte olduğunu gösterdiğini belirtti. Ancak analistler, önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarından ve diğer yerlerden kaynaklanan risklerin devam ettiğine işaret etti.

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Analistler, "Avrupa, ticaret tarifelerinden kaynaklanan kargaşa ve büyümede sıkışma ile karşı karşıya; altyapı ve özellikle savunma alanında planlanan yerel teşviklerin belirsiz etkileriyle de boğuşması gerekiyor. ECB, ticaret belirsizliğini yerel mali politikadan kaynaklanan yukarı yönlü risklerle karşılaştıracak ve eylemsizliği seçecek." değerlendirmesinde bulundu. ECB'nin faiz toplantısı 17 Nisan'da gerçekleştirilecek.

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