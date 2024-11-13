'ECB faizi kademeli düşürmeye devam etmeli'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks'a göre ECB faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeye devam etmeli.
13.11.2024 - 09:34 | | Foreks Haber
Kazaks, "Şu anda temel senaryo - ve bana göre en uygun olanı - faiz oranlarını adım adım düşürmeye devam etmektir. Faizlerin yönü daha düşük, ancak elbette bu ekonominin nasıl hissettiğine, ekonomide neler olduğuna bağlı" diye konuştu.
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Kazaks, "Gümrük tarifeleri Avrupa için iyi olmayacak, çünkü biz ihracata ve dış ticarete dayalı bir ekonomiyiz. Bu bizim için büyük olasılıkla ne anlama gelecek? Enflasyon biraz daha yüksek olabilir, tarifeler nedeniyle fiyatlar artabilir ve satış yapmamız zorlaşacağı için ekonomi zayıflayabilir" dedi.