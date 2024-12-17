'ECB faizi kademeli olarak düşürmeli'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin politika faiz oranını kademeli olarak düşürmesi ve enflasyonun canlandığına dair işaretler için ekonomik verilere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
17.12.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
ECB'nin politika yapıcıları geçen hafta üçüncü toplantıda üst üste borçlanma maliyetlerini düşürdü ve yatırımcılar 2025'in başlarında daha fazla kesinti bekliyor.
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Ancak Schnabel, enflasyonun ECB'nin %2 hedefinin üzerine çıkma riskinin, altına düşme riski kadar yüksek olduğunu savunarak çok hızlı hareket etmemesi konusunda uyardı.
ECB yetkilisi, "Dikkatli olmalı ve verilere bağımlı kalmalıyız; her para politikası toplantısında enflasyondaki düşüşün devam edip etmediğini ve faiz oranlarının kısıtlayıcı olup olmadığını ve ne ölçüde kısıtlayıcı olduğunu değerlendirmeliyiz" dedi.