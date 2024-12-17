'ECB faizi kademeli olarak düşürmeli'

ECB'nin politika yapıcıları geçen hafta üçüncü toplantıda üst üste borçlanma maliyetlerini düşürdü ve yatırımcılar 2025'in başlarında daha fazla kesinti bekliyor.

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Ancak Schnabel, enflasyonun ECB'nin %2 hedefinin üzerine çıkma riskinin, altına düşme riski kadar yüksek olduğunu savunarak çok hızlı hareket etmemesi konusunda uyardı.

ECB yetkilisi, "Dikkatli olmalı ve verilere bağımlı kalmalıyız; her para politikası toplantısında enflasyondaki düşüşün devam edip etmediğini ve faiz oranlarının kısıtlayıcı olup olmadığını ve ne ölçüde kısıtlayıcı olduğunu değerlendirmeliyiz" dedi.