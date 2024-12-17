Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'ECB faizi kademeli olarak düşürmeli'
HaberlerUzmanpara'ECB faizi kademeli olarak düşürmeli'

'ECB faizi kademeli olarak düşürmeli'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin politika faiz oranını kademeli olarak düşürmesi ve enflasyonun canlandığına dair işaretler için ekonomik verilere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

17.12.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
'ECB faizi kademeli olarak düşürmeli'

ECB'nin politika yapıcıları geçen hafta üçüncü toplantıda üst üste borçlanma maliyetlerini düşürdü ve yatırımcılar 2025'in başlarında daha fazla kesinti bekliyor.

Haberin Devamı

Ancak Schnabel, enflasyonun ECB'nin %2 hedefinin üzerine çıkma riskinin, altına düşme riski kadar yüksek olduğunu savunarak çok hızlı hareket etmemesi konusunda uyardı.

ECB yetkilisi, "Dikkatli olmalı ve verilere bağımlı kalmalıyız; her para politikası toplantısında enflasyondaki düşüşün devam edip etmediğini ve faiz oranlarının kısıtlayıcı olup olmadığını ve ne ölçüde kısıtlayıcı olduğunu değerlendirmeliyiz" dedi.

BDDK bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

BDDK bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

'Çin büyüme hedefini koruyabilir'

'Çin büyüme hedefini koruyabilir'