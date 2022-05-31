'ECB faizi yavaş yavaş artırmalı'

İtalya Merkez Bankası'nın yıllık genel kurul toplantısında konuşan Visco, deflasyonun artık bir tehdit olmadığını ve pandeminin nihai talep üzerindeki etkisinin ortadan kalktığı ortamda ECB'nin artık negatif faiz oranlarını geride bırakması gerektiğini savundu.

Bununla birlikte ekonomik görünümün belirsiz olduğunu ve bunun ECB'nin faiz artırımlarında yavaş şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade eden Visco, "Ekonomik görünümde belirsizlik dikkate alındığında faizler yavaş yavaş yükseltilmeli" diye konuştu.

Varlık alımlarında esnekliğin ECB'nin pandemi döneminde piyasa gerilimlerine yanıt vermesinde önemli bir rol oynadığını anlatan Visco, "Varlık alımları bizim stratejimizin önemli bir elemanıydı" dedi.