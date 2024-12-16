'ECB faizleri daha da düşürecek'

Vilnius'ta gazetecilere konuşan Lagarde, gidişatın açıkça "aşağı yönlü" olduğunu ve yapılan son hamlenin "yapılacak son faiz indirimi olmadığını" söyledi.

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Lagarde, "Şu anda gördüğümüz şey risk pozisyonunda bir değişiklik. Şimdiye kadar enflasyon tahminimiz yukarı yönlü riskle ilişkilendirilirken - yani enflasyonun tahminlerimizden daha yüksek çıkabileceğini düşünürken - şimdi risklerin dengeli olmaktan farklı olarak iki taraflı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Analistler, mevduat faizi %2'ye ulaşana kadar borçlanma maliyetlerinde art arda indirimler öngörüyor. Yatırımcılar, yetkililerin de göz ardı etmediği daha büyük bir adım olasılığını fiyatlıyor.