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'ECB faizleri daha fazla artırmaya hazır olmalı'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin enflasyonu aşağı çekmek için piyasa beklentilerinden daha fazla faiz artırmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

26.12.2022 - 09:50 |
'ECB faizleri daha fazla artırmaya hazır olmalı'

Schnabel, ECB'nin enflasyonu aşağı çekmek için piyasa beklentilerinden daha fazla faiz artırmaya hazır olması gerektiğini belirtti.

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşan Schnabel hala daha yükseğe çıkılmasının gerekip gerekmediğinin gelecekteki enflasyon görünümüne bağlı olacağını belirterek, ECB'nin mevcut okumalardan daha çok orta vadeli enflasyon beklentilerine odaklanacağını ve reel faizlerin hala çok düşük olduğu göz önüne alındığında şu anda borçlanma maliyetinin çok fazla artma riskinin az olduğunu gördüğünü kaydetti.

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