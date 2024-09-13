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Uzmanpara'ECB faizleri kademeli olarak düşürmeli'
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'ECB faizleri kademeli olarak düşürmeli'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, ECB'nin faiz oranlarını kademeli olarak ve gelen verilere göre düşürmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

13.09.2024 - 13:56 |
'ECB faizleri kademeli olarak düşürmeli'

Galhau, ECB'nin faiz oranlarını kademeli olarak ve gelen verilere göre düşürmeye devam etmesi gerektiğini söyledi ve son faiz indirimini “bariz” bir hareket olarak nitelendirdi.

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Eurofi finans forumunda konuşan Galhau, “Para politikamızın kısıtlama derecesini kademeli olarak ve uygun şekilde azaltmaya devam etmeliyiz. Ancak bu hız son derece pragmatik olmalıdır: herhangi bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz ve sonraki toplantılarımız için tüm opsiyonelliğimizi koruyoruz” dedi.

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