'ECB faizleri kademeli olarak düşürmeli'

Galhau, ECB'nin faiz oranlarını kademeli olarak ve gelen verilere göre düşürmeye devam etmesi gerektiğini söyledi ve son faiz indirimini “bariz” bir hareket olarak nitelendirdi.

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Eurofi finans forumunda konuşan Galhau, “Para politikamızın kısıtlama derecesini kademeli olarak ve uygun şekilde azaltmaya devam etmeliyiz. Ancak bu hız son derece pragmatik olmalıdır: herhangi bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz ve sonraki toplantılarımız için tüm opsiyonelliğimizi koruyoruz” dedi.