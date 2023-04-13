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'ECB güçlü faiz adımlarına devam edecek'

Commerzbank Stratejisti Hauke Siemssen, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) güçlü faiz adımlarına devam edeceğini belirtti.

13.04.2023 - 12:20 |
'ECB güçlü faiz adımlarına devam edecek'

Hauke Siemssen, ECB'nin güçlü faiz adımlarına devam edeceği yönündeki görüş birliğinin büyüdüğünü bildirdi.

"ECB'den daha fazla şahin bir tutum gündeme gelebilir" diye konuşan Siemssen, forwardların Silicon Valley Bank'ın (SVB) mart ayında batmasından bu yana ilk kez ECB'nin eylüle kadar kümülatif olarak 75 baz puan faiz artırımı yapacağını fiyatladığına dikkat çekti.

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