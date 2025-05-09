'ECB haziranda faiz indirimine gidebilir'

"Benim için haziran kararı oldukça net" diye konuşan Simkus, "Hazirandan sonra bir kesinti daha olabileceği ihtimalini reddedemem. Haziran sonrası faiz indiriminin temmuzda mı yoksa eylülde mi olacağı belli değil" dedi.

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Konuşmasında, yılbaşından bu yana jeopolitik gelişmelerin ekonomi için kötü haber olduğunu belirten Simkus, "Enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı var" ifadelerini kullandı.