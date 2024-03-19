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Uzmanpara 'ECB haziranda faiz indirimini görüşmeye hazır'
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'ECB haziranda faiz indirimini görüşmeye hazır'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin haziran ayında faiz indirimini görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

19.03.2024 - 09:36 | | Foreks Haber
'ECB haziranda faiz indirimini görüşmeye hazır'

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin haziran ayında ücretler, büyüme ve enflasyonla ilgili yeni veriler alması halinde faiz indirimini tartışabilecek konumda olacağını söyledi.

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De Guindos, Yunan gazetesi Naftemporiki'ye verdiği röportajda, "Gelecekteki faiz hamleleri hakkında henüz bir şey konuşmadık. Daha fazla bilgi toplamamız gerekiyor. Haziran ayında yeni projeksiyonlarımız da olacak ve bunu tartışmaya hazır olacağız" dedi.

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