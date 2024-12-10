'ECB kademeli gevşemeye devam eder'

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, ECB yönetim kurulu üyelerinin 25 baz puanlık bir faiz indiriminde anlaşmış gibi göründüğünü ancak daha büyük bir faiz indiriminin de ihtimaller dışında tutulmaması gerektiğini belirtti.

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ECB'nin ekim ayı toplantısı öncesindeki noktaya geri dönüldüğünü ifade eden Brzeski, bu seferki tek farkın faiz indiriminin yapılıp yapılmayacağı değil, 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı azaltılacağı yönünde olduğunu aktardı.

Brzeski, ekim toplantısı öncesinde, her iki seçenek için de iyi argümanlar olduğunu ancak toplantıda bankanın argümanlarının 25 baz puanlık bir indirime işaret ettiğini anımsattı.

Ekim ayındaki toplantıdan bu yana güven endeksleri zayıflarken, manşet enflasyonun hızlandığını kaydeden Brzeski, ekonomik durgunluk eğilimlerinin ECB için çok rahatsız edici bir durum olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda, olumsuz risklerin açık bir şekilde arttığına dikkati çeken Brzeski "Önümüzdeki aylarda ABD ekonomik politikalarının potansiyel olumsuz etkilerini ve ayrıca iki büyük Euro Bölgesi ekonomisindeki siyasi istikrarsızlığı ve hatta Fransa'da bir kamu maliyesi krizini düşünün." diye konuştu.

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Brzeski, "ECB açısından sorun, bu olası risklerin son tahminlere yansıtılmayacak olmasıdır." dedi.

Bu tahminlerin son tarihinin Fransa'daki son siyasi sıkıntılardan öncesine denk geldiğini belirten Brzeski, ECB'nin resmi tahminlerinin, eylül ayından itibaren pek bir değişiklik göstermeyeceği öngörüsünde bulundu.

Brzeski, 2025 için büyüme ve enflasyonda hafif bir aşağı yönlü revizyon görebileceğini ve muhtemelen 2026 tahminlerinde de değişiklik olmayacağını ifade ederek, resmi tahminler büyük değişiklikler ortaya koymasa bile birçok ECB yetkilisinin daha az olumlu ve çok daha endişe verici bir tavır içinde olabileceğini söyledi.

Carsten Brzeski, 50 baz puanlı bir faiz indiriminin, ABD'nin gelecek yönetiminin olası ekonomik politika tercihleri ve Fransa ile Almanya'daki siyasi sıkıntıların Euro Bölgesi ekonomisine yönelik olası risklerini önlemek amacıyla atılmış bir güvenlik adımı olabileceğini dile getirdi.

ECB'nin aralık ayı toplantısında, faizlerde 25 baz puanlık indirime gideceği öngörüsünde bulunan Brzeski, "Sonuç olarak, her şey ECB'nin, son siyasi gelişmeler sonucunda önümüzdeki aylarda yaşanabilecekler konusunda ön sezilerini takip edip etmeyeceği ya da tüm olasılıkları hesaba katmadan projeksiyonlarında yansıtılan gerçekliğe mi bağlı kalacağı sorusuna dayanacak." değerlendirmesinde bulundu.

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"ECB, ARALIK AYI TOPLANTISINDA MEVDUAT FAİZİNİ 25 BAZ PUAN İNDİREBİLİR"

Natixis Avrupa Makroaraştırma Başkanı Dirk Schumacher de ECB'nin kademeli gevşemeye devam edebileceğini belirtti.

ECB'nin aralık ayı toplantısında, mevduat faizini 25 baz puan indirebileceğini kaydeden Schumacher, "25 baz puanlık bir indirim, kırılgan büyüme görünümüyle hala yüksek olan ücret artışı ve hizmet enflasyonu arasında iyi bir uzlaşma sağlayacak gibi görünüyor. " ifadelerini kullandı.

Karışık tablo nedeniyle ECB'nin, bir sonraki adımına karar verirken verilere bağlı kalmaktan kurtulabileceğini söyleyen Schumacher, "Tahmin modellerimiz, elbette Trump yönetiminin Avrupa ihracatına uygulayabileceği potansiyel gümrük vergilerinin olumsuz etkileri hakkında hiçbir şey bilmiyor." dedi.

Schumacher, ABD seçimlerinin sonucu ve ABD gümrük tarifelerinde keskin bir artış olasılığı elbette bir risk faktörü olduğunu ancak projeksiyonlara yansıtılan bir risk faktörü olmadığını kaydetti.

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Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner, ECB'nin 25 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceğini kaydetti. Wagner, Avrupa'daki zayıf ekonomiye karşın, 50 baz puanlık bir artışın şu an için olası gözükmediğini söyledi.