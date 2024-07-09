Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara 'ECB kademeli olarak faizleri düşürebilir'
Haberler Uzmanpara 'ECB kademeli olarak faizleri düşürebilir'

'ECB kademeli olarak faizleri düşürebilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Fabio Panetta, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyondaki mevcut düşüşü tehlikeye atmadan faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeye devam edebileceğini söyledi.

09.07.2024 - 13:07 | | Foreks Haber
'ECB kademeli olarak faizleri düşürebilir'

ECB, Haziran ayında ilk kez faiz oranlarını rekor yüksek seviyelerinden düşürdü ancak bunun devamı konusunda açık bir taahhütte bulunmadı.

Haberin Devamı

Panetta, Roma'da bankacılara hitaben yaptığı konuşmada, "Makroekonomik eğilimler Avrupa Merkez Bankası'nın beklentileriyle aynı çizgide kalırsa, enflasyonun hedefe doğru dönmesiyle birlikte resmi faiz oranlarının düşürülmesi kademeli olarak ilerleyebilir" dedi.

Panetta, hizmet sektörü fiyatlarının mal fiyatlarına kıyasla gecikmeli olarak düşmesinin normal olduğunu söyleyerek, sürekli yüksek seyreden hizmet sektörü fiyatlarına ilişkin endişeleri önemsemedi ve ücret artışlarının da ılımlı olmasının beklenebileceğini belirtti.

Panetta, "Geçmişteki faiz artışları hala talebi, üretimi ve enflasyonu olumsuz etkiliyor ve önümüzdeki aylarda da bunu yapmaya devam edecek" dedi.

Real Madrid'de Arda Güler gerçeği! İşte Milan kararı

Real Madrid'de Arda Güler gerçeği! İşte Milan kararı
Mide bulandıran olay! Evine gelen temizlikçi kadına cinsel taciz

Mide bulandıran olay! Evine gelen temizlikçi kadına cinsel taciz