'ECB kademeli olarak faizleri düşürebilir'

ECB, Haziran ayında ilk kez faiz oranlarını rekor yüksek seviyelerinden düşürdü ancak bunun devamı konusunda açık bir taahhütte bulunmadı.

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Panetta, Roma'da bankacılara hitaben yaptığı konuşmada, "Makroekonomik eğilimler Avrupa Merkez Bankası'nın beklentileriyle aynı çizgide kalırsa, enflasyonun hedefe doğru dönmesiyle birlikte resmi faiz oranlarının düşürülmesi kademeli olarak ilerleyebilir" dedi.

Panetta, hizmet sektörü fiyatlarının mal fiyatlarına kıyasla gecikmeli olarak düşmesinin normal olduğunu söyleyerek, sürekli yüksek seyreden hizmet sektörü fiyatlarına ilişkin endişeleri önemsemedi ve ücret artışlarının da ılımlı olmasının beklenebileceğini belirtti.

Panetta, "Geçmişteki faiz artışları hala talebi, üretimi ve enflasyonu olumsuz etkiliyor ve önümüzdeki aylarda da bunu yapmaya devam edecek" dedi.