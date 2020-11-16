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16.11.2020 - 17:38 | | DHA

ECB: Krizi aşabilmek için politika 'köprüsü' gerekli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Covid-19 pandemisi kaynaklı krizi başarılı bir şekilde aşabilmek için bir "politika köprüsü"ne gereksinim olduğunu vurguladı.

ECB: Krizi aşabilmek için politika 'köprüsü' gerekli
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Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum-WEF) düzenlediği "Değişimin Öncüleri Zirvesi"nde konuşan Lagarde, ekonomik değişimlerin "uzun ömürlü" ve "daha iyisi için" olacağına dikkat çekti.

Dönüşüm sürecinin bu aşamada hizmet sektörünü etkilediğine işaret eden Lagarde, bu sürecin en yüksek düzeyde dijitalleşmeye doğru ilerlediğini vurguladı ve ekledi: "Özel sektörün yenilikçilik ve araştırma-geliştirmeyi desteklemesi kritik önemdedir."

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