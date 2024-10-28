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Uzmanpara'ECB nötr faiz seviyesinden oldukça uzakta'
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'ECB nötr faiz seviyesinden oldukça uzakta'

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi François Villeroy de Galhau, ECB'nin nötr faiz oranı seviyesinden oldukça uzakta olduğunu söyledi.

28.10.2024 - 09:31 | | Foreks Haber
'ECB nötr faiz seviyesinden oldukça uzakta'

ECB Yönetim Konseyi Üyesi François Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini ve %3,25'lik mevduat oranının, bankanın büyümeyi ne teşvik ettiği ne de yavaşlattığı nötr bir ayardan "oldukça uzak" olduğunu söyledi.

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Villeroy, bu sözde nötr oran için gönüllü bir tahminde bulunmadı, ancak %2,25 ile %2,75 arasında bir seviye için bazı beklentilerin çok yüksek olduğunu söyledi.

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