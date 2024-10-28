'ECB nötr faiz seviyesinden oldukça uzakta'

ECB Yönetim Konseyi Üyesi François Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini ve %3,25'lik mevduat oranının, bankanın büyümeyi ne teşvik ettiği ne de yavaşlattığı nötr bir ayardan "oldukça uzak" olduğunu söyledi.

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Villeroy, bu sözde nötr oran için gönüllü bir tahminde bulunmadı, ancak %2,25 ile %2,75 arasında bir seviye için bazı beklentilerin çok yüksek olduğunu söyledi.