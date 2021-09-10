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'ECB para politikası uzun süre gevşek kalacak'

Dünyanın en büyük tahvil fonlarından biri olan Pimco'nun portföy yöneticisi Konstantin Veit, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikasının uzun yıllar gevşek kalacağını söyledi.

10.09.2021 - 08:37 |
'ECB para politikası uzun süre gevşek kalacak'

ECB'nin 2022 yılında Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamındaki varlık alımlarını sonlandırabileceğini belirten Veit, ancak Varlık Alım Programı'nın (APP) muhtemelen yıllarca devam edeceğini belirtti.

Veit, "ECB'nin ilk faiz artırımı için gereken şartların yakın zamanda oluşmasını beklemiyoruz. Japonya Merkez Bankası'nda olduğu gibi politika sürdürülebilirliği giderek önem kazanacaktır." şeklinde konuştu.

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