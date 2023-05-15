'ECB politikası sorunlu kredileri artırabilir'

Luis de Guindos faiz artırımlarında nihai aşamaya gelindiğini belirtirken, şu ana kadar göstergeler sağlıklı olmaya devam etse de yüksek borçlanma maliyetlerinin bankaların varlık kaliteleri üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi.

İtalya'da yayınlanan Il Sole 24 Ore gazetesine konuşan Guindos, "Para politikasını sıkılaştırma patikamızda son düzlüğe girildi. Bu nedenle 25 baz puanlık normal adımlara döndük" dedi.

Faiz artırımlarının bazı borçluların geri ödemelerini yapmakta daha fazla zorlanmalarına yol açabileceğini belirten Guindos, "Şu anda iyileşen kar marjları sorunlu kredilerden kaynaklanan potansiyel zararları telafi ediyor. Ancak yavaşlayan ekonomi ile faiz artırımlarının bir araya gelmesi bankalar için fonlama maliyetini yükseltir ve sorunlu kredilerde bir artışı beraberinde getirir" dedi.